Covid-19 Economic Supports

Amisurlaummata kiinaujaliurutinut ikajurutiksaujunik ilaakkuungallutik Inunnut, ilagiingujunut, surusirnut ammalu pilirivviqaqtunut. Ilangit turaangatitausimallutik Puvvirinaqtualuk Nuvagjuarnamik (COVID-19) qanimaniqtaarsimanirnut pilirianguliqsimajunut. Ilangillu akuniiqtumut piliriangullutik atuinnautitaullutik Inunnut turaangaliqtitausimaliqtunut piliriniqarutauniarlutik Puvvirinaqtualuk Nuvagjuarnamut (COVID-19) qanimaniqalirnirmut isumaalugutigijauliqsimajunut.

ᐊᒥᓱᕐᓚᐅᒻᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓛᒃᑰᖓᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ, ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᖅᑐᓄᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᐊᓗᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᒥᒃ (COVID-19) ᖃᓂᒪᓂᖅᑖᕐᓯᒪᓂᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐊᑯᓃᖅᑐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᐊᓗᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᒧᑦ (COVID-19) ᖃᓂᒪᓂᖃᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᒋᔭᐅᓕᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.

There are several economic supports available to individuals, families, children and businesses. Some are specific to the COVID-19 pandemic response period. Others are longstanding programs available to Inuit that now also address COVID-19 related concerns.