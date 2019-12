Inuktitut – Issue 126

2019 isuliliqtillugu, Inuktitut quviasuutiqaqtuq uqausilirinirmik. Makuatagva ilulingit saqqititaq 126:

Makpigaq 6: Mosha Folger titirautiqaqtuq Inuktitut uqalimaagaup Taimanmut Nagliutiningannut.

Makpigaq 11: Ella Nathanael Alkewicz uqallagviqaqtuq ilinniaqtinut Inuktitut uqariuqsanirmi Seattle, Washingtonmi.

Makpigaq 16: Sandy Kownak titirautiqaqtuq Nunavummi Tusaanngiktuit Timiqutaanik.

Makpigaq 24: Unikkaannguaqsimajuktinni, Tarralik Duffy titirautiqaqtuq makkuksivallianirmi niviaqsiamik nanisivagliajumik kinaunirmini.

Piqasiutingmijut tagvani saqqititarmi: titirautigisimajanga Angijuqqaangatta Inuit Tapiriit Kanatami Natan Obed, agjinnguatigut unikkaaliarisimajanga Caleb Qappik Little, iqqaumaksigutimiglu innatuqaulauqtumik Persis Ayownik Gruben. Titiraujaqsimajuq silatinganik Megan Kyak-Monteith.

2019 ᐃᓱᓕᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ. ᒪᑯᐊᑕᒡᕙ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᖅ 126:

ᒪᒃᐱᒐᖅ 6: ᒨᓴ ᕘᓪᔪ ᑎᑎᕋᐅᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᐅᑉ ᑕᐃᒪᓐᒧᑦ ᓇᒡᓕᐅᑎᓂᖓᓐᓄᑦ.

ᒪᒃᐱᒐᖅ 11: ᐊᓚ ᓇᑖᓂᐅᓪ ᐊᓪᑭᒍᐃᔾ ᐅᖃᓪᓚᒡᕕᖃᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥ ᓯᐋᑐᓪ, ᐅᐊᓯᖕᑕᓐᒥ.

ᒪᒃᐱᒐᖅ 16: ᓵᓐᑎ ᖃᐅᓐᓇᖅ ᑎᑎᕋᐅᑎᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᓵᙱᒃᑐᐃᑦ ᑎᒥᖁᑖᓂᒃ.

ᒪᒃᐱᒐᖅ 24: ᐅᓂᒃᑳᙳᐊᖅᓯᒪᔪᒃᑎᓐᓂ, ᑕᕐᕋᓕᒃ ᑕᕕ ᑎᑎᕋᐅᑎᖃᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᒥᒃ ᓇᓂᓯᕙᒡᓕᐊᔪᒥᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂ.

ᐱᖃᓯᐅᑎᖕᒥᔪᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᓴᖅᑭᑎᑕᕐᒥ: ᑎᑎᕋᐅᑎᒋᓯᒪᔭᖓ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓇᑖᓐ ᐅᕙᑦ, ᐊᒡᔨᙳᐊᑎᒍᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖓ ᑲᐃᓚᐱ ᓕᑐᓪ, ᐃᖅᑲᐅᒪᒃᓯᒡᔪᑎᒥᒡᓗ ᐃᓐᓇᑐᖃᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᐴᓯᔅ ᐊᔭᐅᓂᒃ ᒎᕙᓐ. ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᓯᓚᑎᖓᓂᒃ ᒪᐃᒐᓐ ᖃᔮᖅ-ᒫᓐᑏᔅ.

As 2019 ends, Inuktitut celebrates language. Here is what is inside Issue 126:

Page 6: Mosha Folger writes about Inuktitut magazine’s Diamond Anniversary.

Page 11: Ella Nathanael Alkewicz speaks to the people behind an Inuktitut language program in Seattle, Washington.

Page 16: Sandy Kownak’s writes about the Nunavut Deaf Society.

Page 24: In our fiction section, Tarralik Duffy writes a coming of age story about a young girl finding her identity.

Also featured in this issue: a column from ITK President Natan Obed, a photo essay by Caleb Qappik Little, and a memorial to Elder Persis Ayownik Gruben. Cover art by Megan Kyak-Monteith.

En cette fin d’année 2019, Inuktitut célèbre la langue. Voici un aperçu du contenu du numéro 126 :

P.6: Mosha Folger présente un article à l’occasion de l’anniversaire de diamant de la revue Inuktitut.

P.11: Ella Nathanael Alkewicz parle aux personnes à l’origine d’un programme d’inuktitut à Seattle, dans l’État de Washington.

P.16: L’article de Sandy Kownak porte sur la Nunavut Deaf Society.

P.24: Dans notre section de fiction, Tarralik Duffy raconte le passage à l’âge adulte d’une jeune fille qui découvre son identité.

Ce numéro comprend aussi un article du président de l’ITK Natan Obed, un essai photo de Caleb Little et un texte en souvenir de l’aînée Persis Ayownik Gruben. Megan Kyak-Monteith a créé l’illustration de la page couverture.