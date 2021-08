Inuktitut – Issue 127

Uqalimaagaliangusimajut 127 Inuktitut atuinnauliqtut! Taakkunani uqalimaagani, ajjiliurijinit nalunairviusimavugut timimiktigut nunaligijaminni qanutigi ungasiksisimajariaqarnirminnut asigijaminnit, Nanilavut Piliriaqaqtingit titirausiqaqsimavut tusagaksaqutiqarnirminnut asiujisimalilauqtaminnik nagligijaminnik taima puvaglurjuarnamik aanniarniqalilausimatillugit, ammalu asikkanninginnik.

α α–ƒα“•α’«α’α“•αŠα–‘α“―α’ͺα”ͺᑦ 127 αƒα“„α’ƒα‘Žα‘α‘¦ αŠα‘αƒα“α“‡α α“•α– α‘α‘¦! ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐠᖃᓕᒫᒐᓂ, αŠα”Ύα”¨α“•α α•†α”¨α“‚α‘¦ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᐠᓯα’ͺᕗᒍᑦ α‘Žα’₯α’₯α’ƒα‘Žα’α‘¦ ᓄᓇᓕᒋᔭα’₯ᓐᓂ α–ƒα“„α‘Žα’‹ ᐠᖓᓯᒃᓯᓯα’ͺα”­α•†αŠα–ƒα•α“‚α•α’₯ᓐᓄᑦ αŠα“―α’‹α”­α’₯ᓐᓂᑦ, α“‡α“‚α“šα•—α‘¦ α±α“•α•†αŠα–ƒα– α‘Žα–α‘¦ α‘Žα‘Žα•‹α α“―α–ƒα– α“―α’ͺᕗᑦ α‘α“΄α’α’ƒα“΄α–α‘Žα–ƒα•α“‚α•α’₯ᓐᓄᑦ αŠα“―α α”¨α“―α’ͺα“•α“šα α– α‘•α’₯ᓐᓂᒃ ᓇᒑᓕᒋᔭα’₯ᓐᓂᒃ ᑕᐃα’ͺ ᐳᕙᒑᓗᕐα”ͺαŠα•α“‡α’₯α’ƒ α‹α“α“‚αŠα•α“‚α–ƒα“•α“šα α“―α’ͺα‘Žα“ͺᓗᒋᑦ, αŠα’»α’ͺα“— αŠα“―α’ƒα‘²α“α“‚α–α“α“‚α’ƒ.

In issue 127, photographers show us physical distancing in their communities, the Nanilavut Working Group writes about finding information on loved ones lost during the tuberculosis epidemic, and much more.