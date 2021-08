Inuktitut – Issue 128-129

Table of Contents

Inuusiq Qanimangnaaluutillugu

ᐃᓅᓯᖅ ᖃᓂᒪᖕᓈᓘᑎᓪᓗᒍ

Life during the pandemic

La vie pendant la pandémie

Apiqsurniq Nellie Arey‐mik

ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᖅ ᓂᐊᓕ ᐋᕆᒥᒃ

An Interview with Nellie Arey

Une entrevue avec Nellie Arey

Maaniilauqsimavutit, iqqaumaviit?

ᒫᓃᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑎᑦ, ᐃᖅᑲᐅᒪᕖᑦ?

“You were here, remember?”

« Tu étais ici, tu te souviens? »

Paurngarmik Atuqhlutit Jaaliarijausimajuq

ᐸᐅᕐᖓᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑐᑎᑦ ᔮᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ

Paurngaq Jam

Confiture aux baies paurngaq

Niqittiavauniqsaq Palaugaaq

ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖅᓴᖅ ᐸᓚᐅᒑᖅ

Healthier Bannock

Bannock plus sain

Kuujjuaq, Nunavik Kupaik – 2000nginni

ᑰᔾᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ, ᑯᐸᐃᒃ – 2000ᖏᓐᓂ

Kuujjuaq, Nunavik Quebec – 2000’s

Kuujjuaq, Nunavik (Québec) — Les années 2000

Quviasugutivaqput Inuit Tapiriit Kanatami

ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᕙᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ

Congratulations to ITK

Félicitations à l’ITK

Inuit Tapiriit Kanatami Piliriviksangat

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᕕᒃᓴᖓᑦ

ITK Timeline

Chronologie de l’ITK

Titiraqtirurniq qinnguaqtaujuksarnik qaiqqujaunikkut

ᑎᑎᕋᖅᑎᕈᕐᓂᖅ ᕿᙳᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᕐᓂᒃ ᖃᐃᖅᑯᔭᐅᓂᒃᑯᑦ

Becoming a Playwright by invitation

Devenir dramaturge sur invitation

Qaumajuq

ᖃᐅᒪᔪᖅ

Nakinngaaqsimaningit Inuvialuit

ᓇᑭᖖᒑᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ

Where the Inuvialuit come from

D’où viennent les Inuvialuits?

Sivulliqpaaq Umingmagiuqtillunga

ᓯᕗᓪᓕᐹᖅ ᐅᒥᖕᒪᒋᐅᕐᑎᓪᓗᖓ

My First Umingmak Hunt

Ma première chasse à l’umingmak

Upirngaakkut Laapatuami!

ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ ᓛᐸᑐᐊᒥ!

Spring in Labrador!

Le printemps au Labrador!

Niruarutiminiit

ᓂᕈᐊᕈᑎᒥᓃᑦ

Election results

Résultats des élections

Sanannguagait Inuit Tapiriikkunni Kanatami

ᓴᓇᖖᒍᐊᒐᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ

Art at ITK

L’art à l’ITK

Natan Obed / ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ Piliriarijavut tukimuagutiksaqaqtitauvut atuqsimajattinnit

ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕗᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂᑦ

Our work is guided by our history

Notre histoire oriente notre travail