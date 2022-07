Inuktitut – Issue 130

Inuktitut Uqalimaagaliangusimajut taakkua 130-nik itijumik atuqtausimajuvinirnik iqqaumajjutiqaqput kisianilu sivunittinnut turaangatittisimagillutik, Inuit sanaugalirininginnut, piusituqanginnut ammalu tusaumaqattautilirijjutinginnut sivuniksarijaujunut. Uqalimaagait qaangani, ammalu turaangajjutiullutik takuksautitaujut iluani, takuksautittisimavut ilitarijaujjutinik saalaksautitaarutigilauqtanganut ulluminitarnik ajjiliuqsimajanganik Ottawa-miutaulluni Katherine Takpannie-up. Uqalimaaganut ilisisimammijugut apiqsurnirilauqtattinnik Lucy Tulugarjukmik, aulatsinirmi isumatarijaujumik Canadami sivulliqpaallariulluni siqinngujaq kaivitsugu talavisatigut takuksautittivannirmik Inuktut ammalu qaujigiarniujunut pivalliajuliriniujunut niuvrutiqakkannirunnariamik pijunnautigijaujunik ammalu kiinaujjaksavviutuinnarialingnik – niuvrutiukkannirajaqpata Inungnit sanaugaliangusimajuviniit.

Kisianiluttauq kingummut takugiarniqarmijugut, taima Nunatsiavut ukiungit 1980-it atuqtillugit qaritaujatiguuqpalaunngitilluta suli, ammalu pinirluaqiniulauqsimajuvinirmik ukiut 120 naasimaliqtunit taima Inuit angiqsimatinnagit qimaijariaqaqtitaulauqsimaningita quviagijaullariktuulluni, taimannganituqammarik sivuliviningita angunasuarvigiqattaqsimajangannik Kuuvik Bay, Nunavikmi. Isumagijaqalauqsimanngilasili qanuq sivullirmik pigiaqtitaulauqsimannirmangaata unikkaarijaujunnaqsutik Pauktuutit Arnait Inuit Canadami timiqutingannit? Utiriaqsimajjutiniaqtatsi pigiarutiulauqsimajunut timingatta, 1975-ngutillugu-United Nation-kut Silarjualimaami Arnait Ukiurilauqsimajangannut.

Taakkuatuangunngimmijut. nanisiniaqpusi unikkaaqtausimajunik ammalu ajjiliuqtausimajunik Umiujaq, Nunavikmi, tarrijagaksaliangusimajunik qimirrunirnut, ammalu uqausiksanginik Inuit Tapiriit Kanatami Angijuqqaangata Natan Obed saqqilauqtanginik Iksirarjuaraaluk Francis-mut April 2022-mi takujaqtuiqatausimagami Iksirarjuaraaluup nunarjuanganik. Atii ingillusi uqalimaattiarniaqpusi tusarniqtunik aujautillugu.

Aaqqiksuijiit: Tom Macleod ammalu Lisa Gregoire

Tunisisimajut: Michelle van Beusekom, Lucy Tulugarjuk, Damon Klengenberg, Carol Kunnuk, Mark Jr. Mallik, Lisa Koperqualuk, Yvan Pouliot, Emily Laurent Henderson, Christine Nochasak, Jessica Winters, Cathy Ford, Peter Wall, Anita Kora, Tiffany Larter, Annie Rita Tookalook, ammalu Natan Obed.

ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑦᑎᓯᒪᒋᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓄᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᖄᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᖓᔾᔪᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᑖᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥᓂᑕᕐᓂᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓂᒃ ᐋᑐᕙᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑳᓱᕆᓐ ᑕᒃᐹᓂᐅᑉ. ᐅᖃᓕᒫᒐᓄᑦ ᐃᓕᓯᓯᒪᒻᒥᔪᒍᑦ ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᓘᓯ ᑐᓗᒑᕐᔪᖕᒥᒃ, ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥ ᐃᓱᒪᑕᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᓪᓚᕆᐅᓪᓗᓂ ᓯᕿᖖᒍᔭᖅ ᑲᐃᕕᑦᓱᒍ ᑕᓚᕕᓴᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕙᓐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᓂᐅᕝᕈᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕆᐊᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕝᕕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ – ᓂᐅᕝᕈᑎᐅᒃᑲᓐᓂᕋᔭᖅᐸᑕ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᕕᓃᑦ.

ᑭᓯᐊᓂᓗᑦᑕᐅᖅ ᑭᖑᒻᒧᑦ ᑕᑯᒋᐊᕐᓂᖃᕐᒥᔪᒍᑦ, ᑕᐃᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᐅᑭᐅᖏᑦ 1980-ᐃᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒎᖅᐸᓚᐅᖖᒋᑎᓪᓗᑕ ᓱᓕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓂᕐᓗᐊᕿᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᑦ 120 ᓈᓯᒪᓕᖅᑐᓂᑦ ᑕᐃᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᑎᓐᓇᒋᑦ ᕿᒪᐃᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᑕ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓪᓚᕆᒃᑑᓪᓗᓂ, ᑕᐃᒪᖖᒐᓂᑐᖃᒻᒪᕆᒃ ᓯᕗᓕᕕᓂᖏᑕ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓂᒃ ᑰᕕᒃ ᐸᐃ, ᓄᓇᕕᒃᒥ. ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖖᒋᓚᓯᓕ ᖃᓄᖅ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓐᓂᕐᒪᖔᑕ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᒥᖁᑎᖓᓐᓂᑦ? ᐅᑎᕆᐊᖅᓯᒪᔾᔪᑎᓂᐊᖅᑕᑦᓯ ᐱᒋᐊᕈᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ, 1975-ᖑᑎᓪᓗᒍ-ᔫᓇᐃᑎᑦ ᓃᓴᒃᑯᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐅᑭᐅᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓄᑦ.

ᑖᒃᑯᐊᑐᐊᖑᖖᒋᒻᒥᔪᑦ. ᓇᓂᓯᓂᐊᖅᐳᓯ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᒥᐅᔭᖅ, ᓄᓇᕕᖕᒥ, ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑕ ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᑕᖏᓂᒃ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅᒧᑦ ᐊᐃᐱᕆ 2022-ᒥ ᑕᑯᔭᖅᑐᐃᖃᑕᐅᓯᒪᒐᒥ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓘᑉ ᓄᓇᕐᔪᐊᖓᓂᒃ. ᐊᑏ ᐃᖏᓪᓗᓯ ᐅᖃᓕᒫᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᐳᓯ ᑐᓴᕐᓂᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᔭᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔩᑦ: ᑖᒻ ᒪᒃᓚᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓖᓴ ᒍᕆᒡᒍᐊᕐ

ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᑦ: ᒥᓯᐊᓪ ᕚᓐ ᐱᐅᓯᑳᒻ, ᓘᓯ ᑐᓗᒑᕐᔪᒃ, ᑕᐃᒪᓐ ᑭᓕᓐᒋᓐᐴᒃ, ᑭᐅᕈᓪ ᑯᓄᒃ, ᒫᒃ ᓄᑲᕐᓯᖅ ᒪᓪᓕᒃ, ᓖᓴ ᖁᐱᖅᕈᐊᓗᒃ, ᐊᐃᕙᓐ ᐱᓕᐅᑦ, ᐃᒪᓕ ᓗᐊᕋᓐᑦ ᕼᐃᓐᑐᕐᓴᓐ, ᑯᕆᔅᑏᓐ ᓄᔅᓴᓴᒃ, ᔨᐊᓯᑲ ᕕᓐᑐᕐᔅ, ᑳᑎ ᕗᐊᕐᑦ, ᐲᑕ ᕗᐊᓪ, ᐊᓃᑕ ᑯᐊᕋ, ᑎᕙᓂ ᓛᕐᑐᕐ, ᐋᓂ ᕇᑕ ᑐᑲᓗᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ.

Inuktitut Magazine Issue 130 dives deep into the past but also looks forward, to the future of Inuit art, culture and communications. Our cover, and a feature spread inside, showcase the award-winning contemporary photography of Ottawa-based Katherine Takpannie. We also bring you an interview with Lucy Tulugarjuk, managing director of Canada’s first 24-hour television channel in Inuktut and explore the issue of resale rights–and potential profits–on resold Inuit artworks.

But we also journey backward, to Nunatsiavut in the 1980s before the Internet, and to the tragic events 120 years ago that forced Inuit to abandon a popular, ancestral hunting ground at Kuuvik Bay, Nunavik. Have you ever wondered about the origin story of Pauktuutit Inuit Women of Canada? We take you to the historic beginning, in 1975–the United Nations’ International Women’s Year.

That’s not all. You’ll find stories and photos from Umiujaq, Nunavik, film reviews, and the message ITK President Natan Obed delivered to Pope Francis during his April 2022 visit to the Vatican. Sit back and enjoy your summer reading.

Editors: Tom Macleod and Lisa Gregoire

Contributors: Michelle van Beusekom, Lucy Tulugarjuk, Damon Klengenberg, Carol Kunnuk, Mark Jr. Mallik, Lisa Koperqualuk, Yvan Pouliot, Emily Laurent Henderson, Christine Nochasak, Jessica Winters, Cathy Ford, Peter Wall, Anita Kora, Tiffany Larter, Annie Rita Tookalook, and Natan Obed.