Nipiit – Issue 15

04

ᒥᖅᓱᒐᓕᐅᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑲᖃᑎᖃᖅᐸᓐᓂᖅ

Sewing with Nan and Sharing the Knowledge

Miqsugaliuqatiqarniq Anaanatsiamik ammalu Qaujimanirnik Amiqqaqatiqaqpanniq

06

ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᑦᓯᐊᓕᕐᓂᖅ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᐹᓪᓕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᒃᑯᓐᓂ

Gaining Appreciation for Our History at Nunavik Sivunitsavut

Quviagijaqatsialirniq Ujjirusuliqpaallirnikkut Atuqtausimajunik Nunavut Sivuniksavukkunni

08

ᐃᓄᕕᐊᓗᒻᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᑎᒋᔭᐅᕗᖅ ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ,

ᐸᐸᑦᓯᔨᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᓕᐊᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂ

Inuvialuk Artist Helping to Create, and Curate, the Next Wave of Inuit Art

Inuvialummiutaulluni titiraujaqtiujuq Iikajurtigijauvuq pitaqaliqtitsijiunirmut,

Papatsijiulirunnarnirmut, Piliriangulirniarmijunut Inuit Titiraujagaliarivaktanginni

14

ᓄᓇᕕᒻᒥᖖᒑᖅᑐᓂᒃ ᓴᖅᑮᓯᒪᓕᕐᓂᖅ ᐱᐅᓴᐅᑎᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᓄᑦ

Bringing A Touch of Nunavik into the Make-up World

Nunavimminngaaqtunik Saqqiisimalirniq Piusautilirijjusiuvaktunut

16

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᑎᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᖃᑦᑕᕈᑎᒋᓕᕐᓗᒋᑦ

Let Your Skills Take You Around the World

Qaujimanirijatit Aturlugit Silarjualimaamut Ingirraqattarutigilirlugit

18

ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᓕᐅᖅᑎᒥᒃ ᑕᐃᐅᓪ ᖃᑉᓗᐃᑦᑐᖅ

An Interview with Illustrator Dayle Kubluitok

Uqallaqatiqarniq Titiraujagaliuqtimik Dayle Kubluitok

20

ᓈᒻᒪᒃᓯᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒻᒥᒃ ᓴᓇᓯᒪᓕᕆᐊᖃᓕᖅᑐᒍᑦ

The Time to Build An Arctic University is Now

Naammaksisimalirmat ullumiuliqtuq Ukiuqtaqtumi Silattuqsarvimmik Sanasimaliriaqaliqtugut

26

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᓯᕗᒻᒧᒍᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓂᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ

ᑐᑭᖃᕐᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕆᐊᒥᒃ ᐃᓅᖖᒋᑦᑐᓂᒃ

Advancing Education for Inuit Means Educating Non-Inuit

Ilinniarnilirinirnut Sivummuguaqtitsisimaniq Inunnik

Tukiqarmat Ilinniaqtitsisimaliriamik Inuunngittunik

28

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓕᖅᓯᒪᓂᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᕈᑎᒋᓯᒪᓕᖁᓐᓇᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ

Giving Back to the Community That Gave Her a Head Start

Ikajuqtausimanirminut Ikajuqtiuliqsimaniq Nunaqqatigiinut

Sivummugiarutigisimaliqunnalauqtaminut

30

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᒥ ᓯᓂᓐᓂᖅ ᖃᐅᒪᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐸᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᒥ” ᑑᓕᖅᐸᒃᑎᓪᓗᒍ

Sleeping on the Job in The Land of the Midnight Sun

Iqqanaijarnami Sininniq Qaumainnaujaqpaliqtillugu Nunami

32

ᐃᓱᒪᑕᐅᔪᓂᖖᒑᕐᓯᒪᔪᑦ

From the Executive

Isumataujuninngaarsimajut

34

ᒪᐃᑯᕐᓯᐸᐃᔅ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓂᖓᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ

ᐅᐊᔭᐅᑎᓅᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᑑᑎᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᒋᑦ

Makerspace in Iqaluit Teaching Kids About Technology by Keeping it Fun

Makerspace Iqalunni Ilinniaqtitsiningat Surusirnik

Uajautinuuqtulirinirmut Quvianaqtuutigiaqsimallugit

36

ᐹᑦᓵᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓂᒃ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ

Paatsaali School Helping Sanikiluaq Keep Traditions Alive

Paatsaali Ilinniarvingat Ikajuqtigijaummata Sanikiluarmiut

Piusituqanginik Ppisimainnaqtitsigiarnirmut

38

ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᓂᒃ

From the National Inuit Leader

Kanatalimaamit Inuit Sivuliqtinganik