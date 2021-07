Nipiit – Issue 18/19

04

KanatalimaamitInuitSivuliqtinganik

ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᓂᒃ

From the National Inuit Leader

Uajamuuqtutuqaalautialaatiguurutitangijualummikpitarutiuningit

ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᐊᓛᑎᒎᕈᑎᑦ ᐊᖏᔪᐊᓗᒻᒥᒃ ᐱᑕᕈᑎᐅᓂᖏᑦ

Bluetooth brings in the big one

Tusaavisii? Podcast

ᑐᓵᕕᓰ

Tusaavisii? Podcast

Tigusisimaniqtaitsumanitatuqarniksivunirmutniriunniqarsuni

ᑎᒍᓯᓯᒪᓂᖅ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑕᑐᖃᕐᓂᒃ ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᓂᕆᐅᓐᓂᖃᕐᓱᓂ

Embracing the past while looking to the future

QangatasuuqtiunirmutIlinniarutiqarniq

ᖃᖓᑕᓲᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ

Learning to fly

Naliqqarijangagutaaqqiisimalirunnarniq

ᓇᓕᖅᑲᕆᔭᖓᒍᑦ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

Striking a balance

Nutaatigut Inuit sanaugaliuqpalirmijut

ᓄᑖᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᐸᓕᕐᒥᔪᑦ

A fresh take on Inuit art

Nunaqaqqaaqsimajut isumakkauningit ammalu piliriniqallattaalirniq silaup asijjiqpallianinganik

ᓄᓇᖃᕐᒃᖄᕐᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒃᑲᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ

ᐱᓕᕆᓂᖃᓪᓚᑦᑖᓕᕐᓂᖅ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ

Indigenous ingenuity and the fight against climate change

AtiraUqarlugu

ᐊᑎᕋ ᐅᖃᕐᓗᒍ

Say My Name

Sanikiluaqnunalingailagijauqatauvuqsaalaksautitaarumallutik ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ ᓄᓇᓕᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᕗᖅ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᑖᕈᒪᓪᓗᑎᒃ

Sanilikuaq is in it to win it

Nunaliujumiqaujimanirijaujunuttukimuagutiksalirijit

ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓕᕆᔨᑦ

Local knowledge guides science

QuvvaqtitsigiarniqIlinniarniliriniqIngirratsiaqtitauqullugu ᖁᕝᕙᖅᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐃᖏᕐᕋᑦᓯᐊᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ

Finding Belonging and Achieving Success